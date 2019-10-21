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Görüntüler korkunç! Oluşan çatlak kilometrelerce uzanıyor

Antarktika'daki Pine Adası Buzulu'nda kaydedilen uydu görüntüleri bilim çevrelerinde korkuya neden oldu. Buzulda oluşan çatlağın uzunluğunun yaklaşık 20 kilometre olduğu tahmin ediliyor.

Sozcu.com.tr
22:19 -
Haberler Dünya

Neredeyse tamamı kar ve buzla kaplı olan Antarktika’daki buzul erimeleri korkutucu bir hale geldi.

2019 yılında başlatılan bir çalışmayla izlemeye alınan Pine Adası Buzulu’ndan kopan parçalar ve oluşan çatlaklar küresel ısınmanın boyutlarını gözler önüne serdi.

Avrupa Uzay Ajansı tarafından yayınlanan görüntülerde 2019’un sonuna doğru kopan büyük buz parçalarının okyanusa doğru yöneldiği ve kopmanın yaşandığı bölgede çok daha büyük bir çatlağın oluştuğu görüldü.

Sıcak okyanus akıntılarının buzulun altını ısıttığını belirten uzmanlar oluşan çatlağın gelecekte kopmaya dönüşerek devam edeceğini ön görüyor.

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Son güncelleme: 22:27 21.10.2019
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