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Görüntüler ortaya çıktı… 1 milyar euro’luk soygun böyle gerçekleşmiş!

Almanya'da 1 milyar euro (6 milyar TL) değerindeki müze soygunu uluslararası basınının gündemine otururken, hırsızların olay sırasındaki güvenlik kamerası görüntüleri yayınlandı.

Sozcu.com.tr
11:59 -
Haberler Dünya

Alman medyasında yer alana haberlere göre, elektrik devresini yangın çıkararak etkisiz hale getiren hırsızların Grünes Gewölbe müzesine giriş görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde hırsızların elektriğin kesik olduğu anlarda el feneri kullandığı, mücevherlerin bulunduğu camdan yapılmış dolabı balta ile kırdıkları ve üç mücevher koleksiyonunu çaldıkları görüldü.

Yetkililerin verdiği bilgiye göre müzedeki eserlerin 1723-1730 yılları arasında Saksonya Elektörü Güçlü August dönemine ait olduğu belirtildi.

Mücevher, altın, gümüş ve değerli taşlardan yapılmış 3 bin civarındaki eser müzedeki on salonda sergileniyordu. (DHA)

Almanya Altın Euro yangın
Son güncelleme: 12:03 26.11.2019
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