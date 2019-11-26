Görüntüler ortaya çıktı… 1 milyar euro’luk soygun böyle gerçekleşmiş!

Alman medyasında yer alana haberlere göre, elektrik devresini yangın çıkararak etkisiz hale getiren hırsızların Grünes Gewölbe müzesine giriş görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde hırsızların elektriğin kesik olduğu anlarda el feneri kullandığı, mücevherlerin bulunduğu camdan yapılmış dolabı balta ile kırdıkları ve üç mücevher koleksiyonunu çaldıkları görüldü.

Yetkililerin verdiği bilgiye göre müzedeki eserlerin 1723-1730 yılları arasında Saksonya Elektörü Güçlü August dönemine ait olduğu belirtildi.

Mücevher, altın, gümüş ve değerli taşlardan yapılmış 3 bin civarındaki eser müzedeki on salonda sergileniyordu. (DHA)