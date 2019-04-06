Göstericiler ordu karargahına girdi! Sudan’da sokaklar karıştı

Ülkede son 4 aydır yapılan gösterilerin en büyüklerinden birine sahne olan başkent Hartum’da yüzlerce gösterici ilk kez ulusal ordunun merkez yerleşkesine girmeyi başardı.

Basına konuşan görgü şahitleri, bina etrafında toplanan protestocuların, orduya Beşir yönetimini devirmesi ve ülkedeki krize müdahale etmesi çağrısında bulunduğunu söyledi.

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Kalabalığı dağıtmak isteyen polis, göz yaşartıcı gaz kullandı.

Sudan Meslek Odalarının (SPA) çağrısı üzerine yapılan gösteri, aynı zamanda ülkede 1985’te kansız darbeyle görevden alınan Cumhurbaşkanı Cafer Muhammed el-Numeyri’nin devrilişinin yıl dönümüne denk geldi.

Beşir hafta içinde yaptığı açıklamasında ülkede siyasi ve ekonomik reformları hayata geçireceğini sözü verirken, eski başbakanlardan Ümmet Partisi Genel Başkanı Sadık el-Mehdi, Beşir'e yaptığı istifa çağrısını yinelemişti.

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GÖSTERİLER 19 ARALIK’TAN BERİ SÜRÜYOR

Sudan‘da hayat pahalılığı, yakıt ve nakit sıkıntısına tepki olarak ve Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir’in görevi bırakması talebiyle 19 Aralık’tan bu yana rejim karşıtı gösteriler düzenleniyor.

Ülkede 22 Şubat’ta bir yıl süreyle OHAL ilan edilmiş, meclis 11 Mart’ta oy çokluğuyla aldığı kararla OHAL süresini 6 aya düşürmüştü.

OHAL’den 3 gün sonra çıkarılan kararnamelerle de izinsiz gösteri, yürüyüş ve grevler yasaklanmıştı.

Gösteriler OHAL sonrasında da sürerken protestolarda hükümete göre 32, Uluslararası Af Örgütüne göre 51 kişi hayatını kaybetti. AA