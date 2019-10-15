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Graham, Erdoğan-Trump görüşmesinin detayını açıkladı!

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesine değinen açıklamalarda bulundu. Graham, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kobani (Ayn El Arap) konusunda da söz verdiğini iddia etti.

23:57 -
Haberler Dünya
Graham, Erdoğan-Trump görüşmesinin detayını açıkladı!

Senatör Graham, iki lider arasındaki görüşmenin bir bölümüne katıldığını söylediği açıklamasında Trump’ın Kobani konusunda Erdoğan’ı bölgeden uzak durması yönünde uyardığını belirtti.

Graham, Türkiye’nin Kürtlerin hakimiyet sağladığı Kobani çevresine askeri operasyon düzenlemesi durumunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın verdiği sözün ihlal edilmiş olacağını ve bu durumun iki ülke arasındaki gerginliği artıracağını söyledi.

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GRAHAM YİNE TEHDİT ETTİ

ABD’li Senatör ayrıca “Amerikan Kongresi ve yönetiminin Kobani çevresinde yaşanabilecek olumsuzluklardan Erdoğan’ı kişisel olarak sorumlu tutacağına eminim” ifadeleriyle Türkiye’yi tehdit etti.

Son olarak Graham, ABD ile Türkiye arasındaki ilişkinin tamamen yıkılmaması için operasyonların durdurulması çağrısında bulundu.

ABD Amerika Cumhurbaşkanı Kobani operasyon saldırı sosyal medya Türkiye
Son güncelleme: 00:08 16.10.2019
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