Grönland’da bir günde iki milyar tonluk buz eridi, ortaya bu fotoğraf çıktı

Okyanusların durumunu ve buzulları incelemek için Grönland'da bulunan Danimarka Meteoroloji Enstitüsü ekibinden Steffen Olsen tarafından 13 Haziran'da Inglefield Bredning Fiyort'unda çekilen fotoğraf buzulların hızla eridiğini gözler önüne serdi.

Twitter'da paylaşılan fotoğrafta, ekibin kızağını çeken köpeklerin eriyen buzullar nedeniyle bilek seviyesindeki suda koştuğu görülüyor.

Yetkililer, diğer bölgelerde eriyen buzul sularının yüzeydeki çatlaklardan aşağı indiğini fakat bu bölgedeki buzullarda çatlak bulunmadığı için eriyen suların yüzeyde kaldığını ve bu nedenle böyle bir görüntünün ortaya çıktığını açıkladı.

Sputnik’teki habere göre; Danimarka Meteoroloji Enstitüsü, fotoğrafın çekildiği gün bölgedeki hava sıcaklığını 17.3 santigrat derece olarak ölçtü. Yetkililer bu sıcaklığın yaz koşulları için bile yüksek olduğunu söyledi.

Olsen'ın ekip arkadaşı iklim bilimci Ruth Mottram, “Kış mevsiminde bu bölgede çok sağlam ve kalın bir buzul tabakası oluşur ve eriyen buzul sularının aşağı inmesi için çatlaklar oluşturmaz. Geçtiğimiz hafta güneyden gelen sıcak hava dalgası nedeniyle çok yüksek hava sıcaklıklarıyla karşılaştık” dedi.

Ancak küresel ısınmanın rolüne dair bir şey söylemek için erken olduğunu savunan Mottram,“Bu sıcaklıklar olağan dışı olmasına rağmen daha önce görmediğimiz aşırı bir hava durumuyla karşı karşıyayız” ifadelerini kullandı.