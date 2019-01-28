Guadio’dan BM’ye ‘insani acil müdahale’ mektubu

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun meşruiyetini kabul etmeyen ve ABD başta olmak üzere birçok batı ve Latin Amerika ülkesi tarafından tanınan Guiado, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e hitaben yazdığı mektubu sosyal paylaşım hesabından yayımladı.

Milyonlarca Venezuelalının güvenlik, eğitim ve beslenme imkanına sahip olmadığını savunan Guaido, mektubunda BM ve ona bağlı organizasyonların koordinasyonunda uluslararası dayanışmaya ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Yakın bir gelecekte uluslararası toplumu Venezuela’ya insani yardımda bulunması için davet edeceklerini vurgulayan Guiado, mektubun Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo gibi isimlere de iletildiğini belirtti.

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DOĞRULUĞU TEYİT EDİLECEK

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric ise mektuba ilişkin, ”Mektubu içeren Twitter paylaşımlarını gördük. Doğru olup olmadığını teyit edip ona göre değerlendireceğiz.” ifadelerini kullandı.

VENEZUELA’DA NE OLDU?

Venezuela’da muhalefet ve iktidar yanlılarının 23 Ocak Çarşamba günü düzenlediği mitingler ülke ve bölge açısından son derece önemli gelişmelere yol açmıştı.

Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini geçici devlet başkanı ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini açıklamıştı. Maduro, daha sonra yaptığı başka bir açıklamada, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkinin bittiğini fakat ticari ilişkinin süreceğini kaydetmişti. AA