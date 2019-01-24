Güdümlü anne terliği: 30 metre uzaktaki kızını terlikle vurdu

Zaman zaman Türk kamuoyunda da gündem olan “anne terliği”nin evrensel olduğu bugün paylaşılan bir videoda kanıtlandı… Meksika’da çekilen görüntüler kısa süre içinde paylaşım rekoru kırarak uluslararası kamuoyunun gündemine düştü.

Videoda bir anne, kızıyla kavga ederken görülüyor. Kısa süre sonra kız annesiyle arbede yaşıyor ve koşarak kaçmaya başlıyor. Bu sırada parmak arası terliğini çıkaran ve ince hesaplama yapan anne elindeki lastik terliği fırlatıyor. Bu sırada koşmaya devam eden ve annesinden yaklaşık 30 metre uzakta olan genç kız kafasına terlik darbesi alınca yere yığıldı.