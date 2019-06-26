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Gümrükte yakalandı: Tam 5 bin 225 tane…

Malezya'da 5 binden fazla su kaplumbağasını yurtdışına kaçırmaya çalışan iki kişi, başkent Kuala Lumpur'daki havalimanında yakalandı.

Sozcu.com.tr
13:52 -
Haberler Dünya
Gümrükte yakalandı: Tam 5 bin 225 tane…

Malezya Polis Teşkilatı’nın gümrük biriminden yapılan açıklamada, bu sabah yabancı uyruklu iki kişinin bavullarında yapılan aramada 5 bin 255 kırmızı yanaklı su kaplumbağası bulunduğu belirtildi.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre; Hindistan vatandaşı oldukları öğrenilen kişiler gözaltına alındı. Bavullardaki kaplumbağaların bir kısmının öldüğü belirtildi.

Kırmızı yanaklı kaplumbağalar, evcil hayvan ticaretinde türünün en çok rağbet gören cinsi olarak biliniyor.

Malezya, evcil hayvan kaçakçılığı için aktarma noktası olarak kullanılıyor.

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