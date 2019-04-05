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Güney Kore’de yangın paniği… Binlerce kişi tahliye edildi!

Güney Kore’de 1 kişinin hayatını kaybetmesine, 11 kişinin de yaralanmasına neden olan orman yangını nedeniyle ulusal felaket ilan edildi.

16:38 -
Haberler Dünya
Güney Kore’de yangın paniği… Binlerce kişi tahliye edildi!

Güney Kore'de gece saatlerinde başlayan ve en az 1 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan orman yangını rüzgarın etkisiyle Sokcho, Gangneung ve Donghae kentlerine yayılırken, ülkede ulusal felaket ilan edildi.

Başkent Seul'ün kuzeydoğusundaki Goseong kasabasında başlayan ve hızla yayılan yangın, 400 ev ve 500 hektarlık alanın tahrip olmasına neden oldu. Yangını söndürme çalışmalarına 10 bin personel katıldı.

İtfaiye ekipleri, rüzgarın söndürülmesini zorlaştırdığı yangını kontrol altına aldıklarını duyurdu. Güney Kore hükümeti yaklaşık 4 bin kişinin tahliye edildiğini açıkladı.

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