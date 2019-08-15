Güney Kore’den Japonya’ya yeşil ışık: Geç olması hiç olmamasından iyidir

Yonhap ajansının haberine göre Moon, Kore’de 1945’te Japon sömürgeciliğinin son bulduğu Kore Kurtuluş Günü vesilesiyle düzenlenen törende yaptığı konuşmada, iki ülke arasında ticari gerilime son vermeye yönelik diyalog ve iş birliğini seçmesi halinde Japonya ile Doğu Asya’nın refahı için el birliği yapacaklarını söyledi.

Moon, “Geç olması hiç olmamasından daha iyidir. Japonya diyalog ve iş birliği yolunu seçerse memnuniyetle el ele vereceğiz. Japonya ile adil ticaret ve iş birliği yapan bir Doğu Asya oluşturmak için çaba göstereceğiz.” ifadelerini kullandı.Tokyo yönetimi, ay başında aldığı kararla Güney Kore’yi Japonya ile “imtiyazlı ticaret statüsündeki ülkeler” listesinden çıkarmıştı.

Güney Kore Ticaret, Endüstri ve Enerji Bakanlığından 12 Ağustos’ta yapılan açıklamada, Japonya’nın eylülden itibaren ülkenin “güvenilir ticaret ortakları listesi”nde yer almayacağı belirtilmişti.