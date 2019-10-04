Güney Kore’yi vuran tayfunda ölü sayısı artıyor

Yonhap ajansının haberine göre, yetkililer, şiddetli yağış ve güçlü rüzgarları beraberinde getiren Mitag tayfununun yol açtığı afet ve kazalarda 10 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 4 kişiden de haber alınamadığını belirtti.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tayfunun yol açtığı ölümlerden duyduğu üzüntüyü ifade etti ve halktan, felaketten etkilenen kişilere destek olmasını istedi.

Moon, hükümetin, hasarın giderilmesi için tüm kaynaklarını seferber ettiğini bildirdi.

Diğer yandan, bazı bölgelerde, yetkililerin ve yöre halkının tayfunun yol açtığı hasarı girmek için çalışmalara başladığı kaydedildi.