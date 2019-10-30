Gürcistan Başbakanı Gakharia, Türkiye’ye geliyor

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Gürcistan Başbakanı Gakharia, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daveti üzerine yarın (perşembe) Türkiye’ye resmi ziyaret gerçekleştirecek. Gürcistan Başbakanı Gakharia’nın göreve gelmesinin ardından Türkiye’ye gerçekleştireceği bu ilk resmi ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde, Türkiye ve Gürcistan arasındaki ikili ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik olarak atılabilecek adımlar ele alınacak. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında da fikir alışverişinde bulunulması öngörülüyor. DHA

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