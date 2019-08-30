Gürültülü motosikletlere ceza geliyor: Bu sisteme Türkiye’nin de ihtiyacı var

Motosikletle hız yaparak gürültü çıkaran sürücülere çok sert bir önlem Fransa’dan geldi… Türkiye’de olduğu gibi Fransa’da da bir salgın halini alan ve özellikle göçmenlerin yaşadığı bölgede çok sık yaşanan bu olay ile ilgili Fransız yetkililer çok sert bir önlem almaya başladı. Başkent Paris’in bir banliyösü olan Villeneuve-le-Roi’de bu soruna karşılık bir “ses radarı” getirildi.

Paris’in Orly Havalimanı yakınlarındaki yerleşim birimine konulan bu sistem özel kamera ve alıcıları sayesinde araçların çıkardığı ses ve gürültüyü kaydediyor ve kamera aracılığıyla otomatik olarak ceza kesiyor. Fransız hükümetinin bu sistem için onay vermesini bekleyen Belediye Başkanı Didier Gonzales, “Gürültü, modern yaşamın sorunu ve ciddi bir sağlık riski oluşturuyor. Sigaradan sonra insanlara en çok zarar veren şey o” dedi. Yerel yönetimde söz sahibi olan yetkililerden biri olan Remy Jourdan, “Bizim Ferrari ya da Harley Davidson sahiplerine garezimiz yok. Biz sadece gürültü yaparak mahalle sakinlerini rahatsız eden insanlarla mücadele etmek istiyoruz” dedi.

Bruitparif mühendisleri tarafından geliştirilen bu yeni cihazda 4 mikrofon bulunuyor ve bu sistem saniyenin 10’da birini kaydedebiliyor ve gürültünün nereden çıktığını anlayabiliyor. Paris’in farklı semtlerine yaklaşık 40 sistem yerleştirildiğini açıklayan Bruitparif yetkilileri, “Gerekli izinler çıktıktan sonra bu sistemler işlev kazanacak. Şu an para cezası kesilmedi” dedi.