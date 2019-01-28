Halkı koruyacaklarına birbirlerine girdiler: 10 ölü

Guerrero eyaleti güvenlik sözcüsü Roberto Alvarez, yaptığı açıklamada, Chilapa bölgesine bağlı Paraiso de Tepila kasabasında, korucu iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 10 kişinin öldüğünü, 2 kişinin yaralandığını belirtti.

Olay yerine giden güvenlik güçleri, içi mermi dolu iki kamyonet bulurken koruculara ait tüfekler de çatışma bölgesinden toplatıldı.

Yöre halkı, yaralı 2 kişinin olay yerinden kendi imkanlarıyla ayrıldığı bilgisini paylaştı.

Çatışmanın nedeni henüz bilinmiyor.