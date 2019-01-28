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Halkı koruyacaklarına birbirlerine girdiler: 10 ölü

Meksika'nın Guerrero eyaletinde, yerel asayiş görevi yapan iki korucu grup arasında çıkan çatışmada 10 kişi öldü.

10:05 -
Haberler Dünya
Halkı koruyacaklarına birbirlerine girdiler: 10 ölü

Guerrero eyaleti güvenlik sözcüsü Roberto Alvarez, yaptığı açıklamada, Chilapa bölgesine bağlı Paraiso de Tepila kasabasında, korucu iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 10 kişinin öldüğünü, 2 kişinin yaralandığını belirtti.

Olay yerine giden güvenlik güçleri, içi mermi dolu iki kamyonet bulurken koruculara ait tüfekler de çatışma bölgesinden toplatıldı.

Yöre halkı, yaralı 2 kişinin olay yerinden kendi imkanlarıyla ayrıldığı bilgisini paylaştı.

Çatışmanın nedeni henüz bilinmiyor.

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Son güncelleme: android-time 10:16 28.01.2019
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