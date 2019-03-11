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Halkın tepkisini çeken lider ülkeye geri döndü

Cezayir Devlet Başkanı Abdülaziz Buteflika 5. Dönem başkanlığa aday olmasına yönelik protestoların devam ettiği bir sırada ülkeye döndü.

07:56 -
Haberler Dünya
Halkın tepkisini çeken lider ülkeye geri döndü

82 yaşındaki Buteflika 2 haftadır Cenevre'de tedavi görüyordu. 2013 yılında geçirdiği inmenin ardından kamuoyunda çok nadiren görünen Buteflika'nın sağlığının belirlenenden daha ciddi olduğu belirtiliyor. Buteflika’nın ülkeye döndüğü günde protesto gösterileri devam etti. Başkent Cezayir’de binlerce öğrenci Buteflika’ya karşı düzenlenen gösteride bir araya geldi.

Ülkede, Buteflika karşıtı gösteriler devam ederken, 5. kez aday olan siyasetçi bir konvoyla konutuna geçti.

Buteflika'nın 5. Dönem devlet başkanlığına adaylığına yönelik protestolar 3. haftasına girmiş durumda. Protestolar ülke sınırını da aştı. Paris'te de Buteflika'yı protesto gösterileri vardı.

Göstericiler, Buteflika’nın dönüşünü protesto etti.

1999 yılından bu yana ülkeyi yöneten Buteflika 5. dönem başkanlık için geçen hafta resmi başvuruda bulunmuş, kazanması durumunda sadece bir yıl daha görev yapacağını ardından yeni seçimler düzenleneceğini kaydetmişti.

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