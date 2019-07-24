Hamaney’in danışmanından ‘Trump yönetimiyle müzakere etmeyiz’ çıkışı!

Hamaney’in Danışmanı ve eski Savunma Bakanı Dehkan, Al Jazeera televizyonuna verdiği mülakatta Basra Körfezi’ndeki gerginlik ve Tahran ile Washington’un müzakere ihtimalini değerlendirdi. İngiltere’nin Basra Körfezi’ndeki seyrüsefer güvenliğini sağlamak için Avrupa öncülüğünde bir koalisyon oluşturma önerisine değinen Dehkan, “Hürmüz Boğazı’nın statüsünde herhangi bir değişiklik tehlikeli karşılaşmanın kapılarını açabilir. Hürmüz Boğazı’nda ya herkes boğazın güvenliğinden faydalanarak petrolünü satabilsin ya da hiç kimse petrol satamasın. İran’ın denklemi budur.” dedi.

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Mevcut ABD yönetimiyle hiçbir konuda müzakere etmeyeceklerini belirten Dehkan, “Trump yönetimiyle hiçbir koşulda müzakere etmeyeceğiz. Savaş tehditleri de bir aldatmacadır. Eğer Washington savaşa girmeye karar verirse ABD güçlerinin bölgedeki bütün üsleri ve birlikleri hedef alınacak” ifadelerini kullandı.

“BAE, İRAN’IN ULUSAL GÜVENLİĞİNİ TEHDİT EDİYOR”

Dehkan, ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yönetiminin, İran’ın ulusal güvenliğine tehdit haline geldiğini söyledi. İranlı yetkili, konuya dair “Abu Dabi, İran’ın ulusal güvenliğine darbe vurmak isteyen Amerikalıların merkezi haline dönüştü.” ifadelerini kullandı. AA