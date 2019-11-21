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Hamile kadına yumruklu saldırı!

Avustralya'nın çok kültürlü şehirlerinden biri olan Sydney'de akılalmaz bir saldırı gerçekleşti. Hamileliğinin son günlerinde olan başörütülü Müslüman bir kadına vahşice saldırıda bulunuldu.

Sozcu.com.tr
18:20 -
Haberler Dünya

Olay Avustralya’nın Sydney kentinde bir kafede meydana geldi. Kafenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde iri yapılı bir erkeğin masada oturan 3 kadının yanına gelerek bir şeyler söylediği anlaşılıyor.

Öfkeli adam hızını alamayıp masada oturan hamile kadına defalarca yumruk atmaya başlıyor. Adamı, hamile kadının üzerinden almayı başaramayan kafedeki müşteriler bir süre duraklayan adamı kenara çekmeyi başarıyor.

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14 KEZ YUMRUKLANDI

Saldırıya uğrayan 38 haftalık hamile Rana Elasmar’ın başına 14 kez yumruk yediği öğrenildi.

Hastaneye kaldırılan anne ve bebeğinin durumunun iyi olduğu ancak annenin hem fiziksel hem de ruhsal olarak tramvatize olduğu belirtildi.

Polis olay sonrası 43 yaşındaki Stipe Lozina adındaki saldırganı yakalayarak tutukladı.

Son güncelleme: 18:26 21.11.2019
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