Hamile kadına yumruklu saldırı!

Olay Avustralya’nın Sydney kentinde bir kafede meydana geldi. Kafenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde iri yapılı bir erkeğin masada oturan 3 kadının yanına gelerek bir şeyler söylediği anlaşılıyor.

Öfkeli adam hızını alamayıp masada oturan hamile kadına defalarca yumruk atmaya başlıyor. Adamı, hamile kadının üzerinden almayı başaramayan kafedeki müşteriler bir süre duraklayan adamı kenara çekmeyi başarıyor.

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14 KEZ YUMRUKLANDI

Saldırıya uğrayan 38 haftalık hamile Rana Elasmar’ın başına 14 kez yumruk yediği öğrenildi.

Hastaneye kaldırılan anne ve bebeğinin durumunun iyi olduğu ancak annenin hem fiziksel hem de ruhsal olarak tramvatize olduğu belirtildi.

Polis olay sonrası 43 yaşındaki Stipe Lozina adındaki saldırganı yakalayarak tutukladı.