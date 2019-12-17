Hamile olduğunu doğuma dokuz gün kala öğrendi!

ABD’nin Tennessee eyaletinde yaşayan 28 yaşındaki Lauren Chalk, annesinin ısrarıyla gittiği doktorda 38 hafta ve beş günlük hamile olduğunu öğrendi.

2014 ve 2016’da iki kez düşük yapan ve polikistik over sendromu (PCOS) teşhisi konulan Chalk, düzensiz olarak adet görmeye devam ettiği için hamile olabileceğinden şüphelenmediğini belirtti.

BBC’nin haberine göre sezaryenle yaklaşık 2.5 kilo olarak dünyaya gelen oğluna Wyatt adını veren Chalk, “Ultrasonda bebeğin kalbinin attığını öğrenince çok şaşırdık. Çünkü ilk iki hamileliğimde bebeklerimin kalbi atmıyordu. Hamilelik stresi yaşamaya vaktim olmadı. Sanırım her şeyin böyle olmasını Tanrı istedi” dedi.

Hastaneden yapılan açıklamada, bebeğin ve annenin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

ABD’de her 475 kadından birinin gizli hamilelik yaşadığı belirtiliyor. Gizli hamilelikte anne adayları, hamile olduklarını 20 haftaya kadar fark etmeyebiliyor.