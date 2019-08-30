Hapishanede akılalmaz iddia… Tek başına hücrede doğum yaptı!

Diana Sanchez adlı mahkum, dava dilekçesinde hapishane personelinin doğum yapmakta olduğunu bilmesine karşın yardım çağrılarına saatlerce cevap alamadığını, ‘bebeğini soğuk yatağında ve tuvaletin dibinde dünyaya getirdiğini’ söyledi.

Odadaki güvenlik kamerasının kayıtlarında Sanchez’in tek başına çığlıklar içinde doğum yaptığı görülüyor. Denver Polis Müdürlüğü yetkilileri ise olayla ilgili inceleme yapıldığını ve personelin kurallara uygun davrandığını öne sürdü.

BBC Türkçe’nin aktardığı habere göre çarşamba günü açılan davada görevlilerin “yasal ve ahlaki görevlerini yerine getirmediği” savunuluyor. Dava başvurusuna göre Sanchez, hapishaneye kaydı yapılırken görevli sağlık personeline hamileliğinin sekizinci ayında olduğunu söyledi.

GÖBEK BAĞINI KESİP GİTTİLER



31 Temmuz’da sabaha karşı doğum sancıları başlayan Sanchez, o gün en az sekiz kez gardiyanlar ve hemşirelerden yardım istediğini ancak kimsenin yardımına gelmediğini anlattı.

Sanchez’in suyu geldiğinde bir hemşirenin yatağa sermesi için ped verdiği ancak ambulans çağırmadığı belirtiliyor.

Diana Sanchez’in avukatı, sağlık görevlilerinin doğumdan yaklaşık 15 dakika sonra odaya gelerek bebeğin göbek bağını kesip gittiklerini söyledi.