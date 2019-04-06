Harry ve Meghan sır gibi saklıyordu… Ünlü yıldız ağzından kaçırdı!

İngiliz Kraliyet Ailesi’nin gözde üyeleri Prens Harry ve eşi Meghan Markle, ilk çocuklarını kucaklarına almaya hazırlanıyor. Nisan ayı içerisinde doğum yapması beklenen Düşes Markle, bebeğin cinsiyetini bugüne dek adeta sır gibi sakladı.

İngiliz basını çiftle ilgili çıkan her haberden teori üretmeye çalışırken, çiftin yakın arkadaşı dünyaca ünlü tenis oyuncusu Serena Williams’tan ipucu olabilecek bir açıklama geldi. ABD’de E! News programına katılan Williams, anne olmak ve bunun spor yaşamına etkilerini anlattı. 1 yaşında bir kızı olan Williams, yeni annelere ve anne adaylarına önerilerde bulunurken yakın bir arkadaşından da örnek verdi.

İsmini vermediği arkadaşının hamileliğinin sonuna yaklaştığını belirten Williams, “Bana sürekli ‘Çocuklarım bunu yapacak, şunu yapacak’ diyordu. Ben de ona dedim ki: Hayır kızın öyle yapmayacak” ifadelerini kullandı. Daha sonra hızlıca konuyu değiştiren Williams, annelerin kendilerine çok fazla baskı yüklediğini ve her şeyin planlandığı gibi gitmesi gerekmediği yönünde tavsiyeler verdi.

Şubat ayında Markle için New York’ta bir ‘baby shower’ düzenleyen Williams’ın, bu açıklamalarındaki yakın arkadaşının Düşes Markle olabileceği ihtimalini akıllara getirdi. İngiliz basını, Kraliyet çiftinin aylardır sakladığı bebeğin cinsiyetini Williams’ın ‘kız’ ifadesiyle ağzından kaçırdığını öne sürdü.