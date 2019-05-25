Hastane masrafları karşılığında ölen kişinin organlarını istediler

Kazablanka kenti yakınlarındaki otoyolda kaza geçiren bir kişi devlet hastanesinde gerekli ekipman olmadığı için özel bir hastaneye kaldırıldı.

Özel klinikte yoğun bakıma alınan kazazede kurtulma şansı çok düşük olduğu için ameliyata alınamadı ve 36 saat sonra hayatını kaybetti.

Acılı aile cenazeyi almak isteyince kan donduran tabloyla yüzleşti. 144 bin Türk lirasına karşılık gelen 230 bin dinarlık bir fatura çıkarılan aile ödeme yapamayınca, hastane cesedi vermeyi reddetti. Hastane yönetimi çözüm olarak ise bu rakam karşılığında ölen kişinin organlarını alabileceklerini söyledi.

Aile teklifi kabul etmezken, cesedin hastane morgunda tutulduğu öğrenildi.