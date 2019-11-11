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Hava kirliliği okulları tatil etti!

Tahran Valiliği, hava kirliliği nedeniyle başkentin güney ve güneydoğusunda yer alan ilkokulların tatil edildiğini duyurdu.

21:33 -
Haberler Dünya
Hava kirliliği okulları tatil etti!

Tahran Vali Yardımcısı Muhammed Teki Zade, yarın için Tahran genelinde hava kirliliği uyarısında bulunarak, kentin güney ve güneydoğusundaki ilkokulların tatil edildiğini açıkladı. Tahran genelinde hava kirliliğinin 130 mikrogram/metreküp olduğunu belirten Teki Zade, 13 Kasım Çarşamba günü okulların tatiline ilişkin kararı ise yarın vereceklerini söyledi.

Hava kalitesi endeksinde 1 metreküp hava içindeki partikül maddeye (PM10) göre belirlenen değerler şöyle sıralanıyor:

“0-50 arası “temiz hava” (yeşil), 51-100 “orta” (sarı), 101-150 “hassas” (turuncu), 151-200 “sağlıksız” (kırmızı), 201-300 “kötü” (mor), 301-500 “tehlikeli” (kahverengi)” İHA

Çarşamba Tahran tatil
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