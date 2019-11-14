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Havacılıkta tarihi gün! 19 saatlik en uzun ticari uçuş için yola çıktı

Avustralya’nın Qantas Havayolu şirketi, havacılık tarihinin en uzun ticari uçuşunun denemelerine başladı. Londra'dan bu sabah havalanan Boeing 787-9 Dreamliner tipi uçağın, 19 saatlik direkt uçuşun ardından Avustralya’nın Sidney kentine ulaşması bekleniyor.

Sozcu.com.tr
15:00 -
Haberler Dünya
Havacılıkta tarihi gün! 19 saatlik en uzun ticari uçuş için yola çıktı

İngiltere’nin başkenti Londra'daki Heathrow Havalimanı’ndan sabah yerel saatle 06.00'da yaklaşık 100 ton yakıtla havalanan uçak toplamda 17bin 800 km yol kat edecek.

Deneme için 50 yolcunun bulunduğu uçak Sidney'e ulaştığında bu havacılık tarihinde yapılmış en uzun ticari uçuş olarak tarihe geçecek.

Uçak 19 saati aşması beklenen uçuşta Avrupa'nın üzerinden Rusya, Kazakistan ve Çin hava sahalarını geçecek. Uçuş boyunca 4 pilotun görev yapması bekleniyor.

Uçuşta Melbourne Monash Üniversitesi'nden uzmanlar da yer alırken, pilotlar, kabin ekibi ve yolcular üzerindeki etkilerini gözlemleyecek. Yolculuk boyunca uçağın üreticisi Boeing de uçaktan gelen verileri analiz edecek.

Avrupa Avustralya Çin İngiltere Kazakistan Rusya uçak
Son güncelleme: 15:23 14.11.2019
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