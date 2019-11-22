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Havada dehşet dakikaları! Motor bir anda alev aldı

ABD'de Los Angeles Uluslararası Havalimanı’ndan kalkış yapan 347 yolculu uçağın motorlarından birinin alev alması nedeniyle korku dolu anlar yaşandı.

13:09 -
Haberler Dünya

ABD'nin California eyaletinde, Los Angeles Uluslararası Havalimanı'ndan kalkış yapan Filipinler Havayolları'na ait yolcu uçağının, kalkıştan hemen sonra motorlarından biri alev aldı. 347 yolcuyu taşıyan uçak  acil iniş yaptı.

Yerel medyaya konuşan yolcular, kalkıştan hemen sonra patlama sesi duyduklarını belirtti. Yolculardan birinin kamerasınca kaydedilen görüntülerde, uçağın motorundan ateş çıktığı görüldü. Öte yandan, alevleri gören yolcuların panik içinde çığlık attıkları bildirildi.

Yetkililerden yapılan açıklamada, yolcuların başka bir uçuşa transfer edildiği, olayda herhangi bir yaralanmanın olmadığı belirtildi. Filipinler Havayolları'ndan ise henüz bir açıklama yapılmadı. (DHA)

ABD Filipinler patlama transfer uçak
Son güncelleme: 13:23 22.11.2019
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