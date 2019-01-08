Havalimanında alıkonulan Suudi kıza BM sahip çıktı

Ailesiyle birlikte Kuveyt’te tatilde bulunduğu sırada Tayland’a kaçan 18 yaşındaki Suudi Arabistanlı genç kıza Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) sahip çıktı. Bangkok'taki havalimanında alıkonulan genç kız, iltica başvurusunun değerlendirilmesi için serbest bırakıldı.

Taylandlı yetkililer, Rahaf Muhammed El Kunun adlı 18 yaşındaki genç kıza, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği himayesi altında ülkeye geçici giriş izni verildiğini açıkladı.

Yetkililer, ailesinden kaçarak Avustralya’ya gitmek isterken aktarma yapmak üzere geldiği Bangkok’taki Suvarnabhumi Havalimanı’nda durdurulan Kunun’un iltica statüsünün UNHCR tarafından değerlendirileceğini ifade etti.

Kunun’un havalimanından ayrılmasına, UNHCR yetkililerinin Tayland Göçmenlik Polisi Müdürü Surachate Hakparn ile yaptığı görüşme sonrasında karar verildi.

Surachate, havaalanında yaptığı açıklamada, “Geri dönmek istemiyor ve onu zorlamayacağız. Zorluktan kaçtı. Tayland bir tebessümler ülkesi. Kimseyi ölmek için göndermeyeceğiz. Bunu yapmayacağız. Hukukun üstünlüğü çerçevesinde insan haklarına bağlı kalacağız” dedi.

Taylandlı yetkililer, Rahaf Muhammed El Kunun’un Avustralya’ya yaptığı iltica başvurusunun Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileri tarafından değerlendirilmesi için Tayland’ta tutulacağını belirtmişti.