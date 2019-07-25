Havalimanında korku dolu anlar! 2 yaşındaki çocuk taşıma bandına düştü

ABD'nin Georgia eyaletindeki Atlanta şehrinde bulunan Hartsfield–Jackson Uluslararası Havalimanı’nda, annesi biletlerle ilgili işlemleri yaparken veznenin arkasına geçen 2 yaşındaki çocuk, bagajların taşındığı platforma tırmandı.

Platformdan inemeyen çocuk, bagajlar ile beraber gözden kayboldu. Güvenlik kamerası görüntülerinde, çocuğun bagaj kontrollerinin yapıldığı farklı odalarda taşıma bandının üzerinde gittiği; korkmuş çocuğun, platformdan kurtulmaya çalıştığı ancak başarısız olduğu dikkat çekti. Bagaj yükleme odasına kadar giden çocuğu, havalimanı çalışanları fark edip platformun üzerinden kurtardı.

Yerel medyaya konuşan çocuğun annesi Edith Vega, oğlu Lorenzo'yu bilet işlemlerini yapmak için bir anlığına yere bıraktığını, kafasını kaldırdığında çok geç olduğunu söyledi. 2 yaşındaki Lorenzo'nun sağ elinde oluşan kırıklarla olayı atlattığı belirtildi.