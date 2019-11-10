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Havalimanında panik: Uçak alev aldı

Ukrayna'dan Mısır'a giden yolcu uçağı iniş sırasında alev aldı. Havalimanında büyük panik yaşanırken bur anlar kameralara anbean yansıdı.

Sozcu.com.tr
11:53 -
Haberler Dünya
Havalimanında panik: Uçak alev aldı

Ukrayna merkezli SkyUp Havayolları’na ait yolcu uçağının, Mısır´da havaalanının pistinde iniş takımında yangın çıktı. Uçaktaki yolcuların zarar görmeden tahliye edildiği bilgisi paylaşıldı.

Olay, Mısır´ın, Şarm El Şeyh kentinde, aynı ismi taşıyan havaalanında meydana geldi. Ukrayna merkezli SkyUp Havayolları şirketine ait uçak, havaalanı pistine inişi sonrası, iniş takımlarında yangın çıktı. Yangının, iniş takımlarına sızıntı yapan yakıt nedeniyle çıktığı açıklandı. Uçaktaki yolcuların ise zarar görmeden tahliye edildiği duyuruldu.

Mısır uçak Ukrayna yangın yolcu uçağı
Son güncelleme: 11:57 10.11.2019
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