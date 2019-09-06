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Havalimanında pes dedirten görüntü… 6 günlük bebek çantadan çıktı

ABD'li bir kadının Filipinler'de yeni doğan bir bebeği ülke dışına kaçırma girişimi sosyal medyanın gündemine oturdu. 6 günlük bebeği çantaya gizleyen kadın insan kaçakçılığıyla suçlanıyor.

10:36 -
Haberler Dünya
Havalimanında pes dedirten görüntü… 6 günlük bebek çantadan çıktı

43 yaşındaki Jennifer Talbot, Çarşamba günü Filipinler’in başkenti Manila’da Ninoy Aquino Uluslararası Havalimanı’nda gözaltına alındı. ABD’ye giden bir uçağa binmek isteyen kadının çantasında 6 günlük yeni doğan bir erkek bebek bulundu.

Yetkililer, Talbot’un bebekle ilgili göç ofisine bildirimde bulunmadığını öne sürerken, Ulusal Soruşturma Bürosu (NBI), Talbot’un ‘bebeği gizleyerek kaçırma niyetinde olduğunu’ iddia etti.

Jennifer Talbot.

Bebeğin annesi ve babası hakkında da çocuk koruma yasası uyarınca yasal işlem başlatıldı. Bebek ise sosyal hizmetlere verildi. Talbot, Perşembe günü hakkındaki suçlamaların açıklandığı basın toplantısına elleri kelepçeli halde getirildi ve suçlamalarla ilgili herhangi bir yorum yapmadı.

Soruşturma bürosunun havalimanından sorumlu yetkilisi Manuel Dimaano, suçlu bulunursa Talbot’un ömür boyu hapis cezasına çarptırılabileceğini söyledi.

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