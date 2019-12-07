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Havalimanını birbirine katan ünlü oyuncu gözaltına alındı: Ayakta bile duramıyordu

ABD'li ünlü oyuncu Richard Grieco, havalimanında olay çıkarınca polis tarafından gözaltına alındı. Alkollü olduğu belirlenen Grieco'nun çantasından sakinleştirici ilaçlar çıktı.

Sozcu.com.tr
11:31 -
Haberler Dünya
Havalimanını birbirine katan ünlü oyuncu gözaltına alındı: Ayakta bile duramıyordu

1980’li yıllarda yayınlanan 21 Jump Street dizisiyle üne kavuşan ve bir döneme damga vuran ünlü oyuncu Richard Grieco, ABD’nin Dallas kentinde havalimanını birbirine kattı.

54 yaşındaki oyuncu, Perşembe günü check-in yapmak için sırada beklerken görevlilerle tartışmaya başladı.

Grieco’nun gözaltı fotoğrafı.

TMZ’nin görgü tanıklarına dayandırdığı habere göre kontrolünü kaybeden ve hem yolculara hem de görevlilere saldırgan davranışlar sergileyen Grieco, havalimanı polisi tarafından gözaltına alındı.

Grieco (sağda), 21 Jump Street dizisinde Johnny Depp’le birlikte rol almıştı.

Polis raporunda ayakta duramayacak kadar alkollü olduğu belirtilen ünlü oyuncu, sorgusunda içkili olduğunu itiraf etti.

Yapılan aramada çantasından sakinleştirici ilaçlar da çıkan Grieco, uçak korkusu nedeniyle bunları kullandığını öne sürdü.

İfadesinin ardından serbest bırakılan Grieco cuma günü başka bir uçuşla şehirden ayrıldı.

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Son güncelleme: 11:33 07.12.2019
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