Havalimanını birbirine katan ünlü oyuncu gözaltına alındı: Ayakta bile duramıyordu

1980’li yıllarda yayınlanan 21 Jump Street dizisiyle üne kavuşan ve bir döneme damga vuran ünlü oyuncu Richard Grieco, ABD’nin Dallas kentinde havalimanını birbirine kattı.

54 yaşındaki oyuncu, Perşembe günü check-in yapmak için sırada beklerken görevlilerle tartışmaya başladı.

TMZ’nin görgü tanıklarına dayandırdığı habere göre kontrolünü kaybeden ve hem yolculara hem de görevlilere saldırgan davranışlar sergileyen Grieco, havalimanı polisi tarafından gözaltına alındı.

Polis raporunda ayakta duramayacak kadar alkollü olduğu belirtilen ünlü oyuncu, sorgusunda içkili olduğunu itiraf etti.

Yapılan aramada çantasından sakinleştirici ilaçlar da çıkan Grieco, uçak korkusu nedeniyle bunları kullandığını öne sürdü.

İfadesinin ardından serbest bırakılan Grieco cuma günü başka bir uçuşla şehirden ayrıldı.