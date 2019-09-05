‘Hayaletler bir yaşındaki bebeğime musallat oldu’

Rob Moss’un Facebook’ta yayınladığı ve İngiliz medyasının dikkatini çeken görüntülerde, beyaz bir küre beşiğinde uyuyan bebeğin etrafında dönmeye başlıyor.

Evine yerleştirdiği kameraya yansıyan görüntülerde, hareket halindeki kürenin yaklaşmasıyla birlikte bebeğin bacağı oynuyor.

Moss, Facebook'ta paylaştığı videonun altına “İki yaşına girmek üzere olan oğlum uyurken, onun ayağını çeken bir hayaletin görüntüsünü kamerada yakaladığıma %96 eminim” yazdı.

İngiliz Daily Star gazetesinin haberine göre; sosyal medyada 430 binden fazla izlenme alan videoyu görenler, Moss'u çocuğuna dikkat etmesi gerektiği yönünde uyardı.