Hayranlarını yasa boğmuştu… Ünlü müzisyenin ölüm nedeni belli oldu

Flint 4 Mart’ta İngiltere’nin Essex kentindeki evinde ölü bulunmuştu. Yapılan otopside 49 yaşındaki müzisyenin ölüm nedeni ‘geçici olarak asılma’ şeklinde kaydedildi.

Vücudunda herhangi bir kimyasal bulunup bulunmadığını inceleyen toksikoloji raporunun sonucu henüz alınmadı. Soruşturma, tüm tahlil sonuçlarının iletilmesi için 23 Temmuz’a ertelendi.

Olay sonrasında polisin olay yerine gittiği, tüm protokollerin yerine getirildiği ve Flint’in ölümünün şüpheli görülmediği bildirildi.

Flint’in ölüm haberinin ardından, grubun kurucusu Liam Howlett, Prodigy’nin resmi Instagram hesabından yaptığı açıklamada, “Bunu söylediğime inanamıyorum ama kardeşimiz Keith haftasonu hayatına son verdi. Şok oldum, öfkeliyim ve kalbim kırıldı” diye yazmıştı.

Flint, Avustralya turundan İngiltere’ye yeni dönmüştü ve Mayıs ayında Amerika turnesine çıkacaktı.