Hayrete düşüren paralar: 6 yaşındaki YouTube yıldızı çocuk 7.9 milyon dolara ev aldı

Güney Kore 6 yaşında alın teriyle milyoner olan Boram’ı konuşuyor… Boram Tube Vlog ve Boram Tube ToyReview isimli iki farklı kanalı olan ve birinde 17.5 milyon diğerinde de 13.6 milyon takipçisi bulunan 6 yaşındaki kızın ünü artık Güney Kore’yi de aştı.

Uluslararası basın, Boram’ı manşetlere taşıyarak 6 yaşındaki kızın önceki gün 7.9 milyon dolara yani yaklaşık 44 milyon TL’ye bir ev satın aldığını yazdı. 1975’te inşa edilen ve akıllı bir bina olarak tasarlanan 5 odalı daireyi satın alan genç kız böylelikle de bir rekor kırmış oldu. 258 metrekarelik daireyi satın alarak en genç yaşta ev sahibi olan YouTube yıldızlarından biri olan Boran konuyla ilgili açıklama yapmadı. Fakat Güney Kore’de bazı insan hakları örgütleri Boram’ın ailesi hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Save The Children isimli kuruluş Boram’ın ailesinin genç kız üzerinden para kazandığını duyurarak, “Ailesi kızlarını ruhsal çöküntüye ve strese sokarak para kazanıyor. Bu videolar genç çocukları yanlış yönlendirerek kandırmaya yönelik” açıklamasını yapmıştı.