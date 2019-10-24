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Heiko Maas, Türkiye’ye geliyor!

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Suriye’de yaşanan gelişmeleri ele almak üzere hafta sonunda Ankara’yı ziyaret edeceğini açıkladı. Maas, Türkiye’ye "siyasi süreci baltalamama" çağrısında bulundu.

18:03 -
Haberler Dünya
Heiko Maas, Türkiye’ye geliyor!

DW Türkçe’deki bilgilere göre, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Suriye’nin kuzeyinde yaşanan gelişmeleri görüşmek üzere Cumartesi günü Türkiye’ye bir ziyarette bulunacağını duyurdu. Maas Ankara’da Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelecek.

Perşembe günü Federal Meclis’te yaptığı açıklamada Maas, “Cumartesi günü Ankara’ya gidecek ve şunu net bir biçimde ifade edeceğim: Türkiye şimdi Suriye’de ateşkese ve mülteciler konusunda uluslararası hukuka uymalı ve siyasi süreci baltalamak yerine desteklemeli” ifadelerini kullandı.

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HAREKÂT İÇİN MEŞRU DEĞİL DEMİŞTİ

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna düzenlediği askeri harekâtı “acı bir kötüye gidiş” olarak nitelendiren Maas, Barış Pınarı Harekâtı’nın uluslararası hukuk nezdinde meşruiyeti olmadığını söyledi. Türkiye’nin askerlerini Suriye’den çekmesi gerektiğini kaydeden Bakan, Türkiye’nin harekâtına Amerika Birleşik Devletleri’nin askerlerini geri çekme ilanının neden olduğunu savundu.

Alman Dışişleri Türkiye’nin harekâtını daha önce de eleştirmiş ve harekâtı sonlandırma çağrısında bulunmuştu. Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer’in Suriye’nin kuzeyinde uluslararası denetime tabi bir güvenli bölge kurulması yönündeki önerisi de hükümet içerisinde ve Alman siyasetinde tartışmalara neden olmuştu. Kramp-Karrenbauer son olarak, Türkiye’nin operasyon düzenlediği bölgeyi “ilhak” ettiğini de söylemişti.

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Son güncelleme: 18:09 24.10.2019
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