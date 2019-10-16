Her gittiğinde bombayı patlattığı dağa çıktı… Kim yine mesaj mı veriyor?

Kuzey Kore medyası, Kim’in at sırtındaki pozlarını “dünyayı hayretler içinde bırakacak ve Kore devrimini ileri taşıyacak büyük bir eylemin habercisi” olarak yorumladı. Fotoğrafları yayınlayan Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA, söz konusu gelişmenin ne olacağına ilişkin ayrıntı vermedi.

Reuters ajansı ise Kuzey Kore liderinin önemli kararlar öncesinde bu dağa çıktığına dikkat çekti. Ajansa göre uzmanlar, Kim’in dağa çıkmasının, nükleer silah ve balistik füze programları nedeniyle baskı altında olan Kuzey Kore’nin uluslararası yaptırımlara meydan okumasını simgelediğini söylüyor.

Kim, 2017’de Kore’nin en büyük kıtalararası balistik füzesini denemesinden birkaç gün önce ve Güney Kore’yle diyalog kurmaya başlamadan önce de yine bu dağa çıkmıştı.