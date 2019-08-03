Herkese öneriyor: Bırakın sivrisinekler sizi ısırsın

Fransa’da televizyon sunuculuğu yapan hayvan hakları aktivisti Aymeric Caron, tam da bunu söylüyor. İngiliz The Independent gazetesinin haberine göre; Caron, insanları sivrisinekleri öldürmemeleri konusunda teşvik ediyor.

Caron, sivrisineklerin insan kanını yumurtaları için protein elde etmek için emdiğini belirterek, öldürülmemeleri gerektiğini savunuyor. O, sivrisineklerin öldürülmesinin bir anti-türcü için ‘huzursuz edici’ olduğunu belirtiyor.

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Kendini anti-türcü olarak tanımlayan Caron, sıtma riski nedeniyle Afrika dışındaki her yerde sivrisineklerin kendisini ısırmalarına izin veriyor.

Yayınladığı bir videoda Caron, “Sadece çocuklarını beslemeye çalışan bir haşereye ara sıra kan bağışlamanın bir dram olmadığı anlaşılabilir” diyor.