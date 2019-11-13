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Heyet toplantısında dikkat çeken kitapçık!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump arasındaki heyet toplantısına bir kitapçık damga vurdu. Basına verilen fotoğraflarda İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un önünde duran "Türkiye'nin terörizm ile savaşı" adlı kitapçık dikkat çekti.

23:08 -
Haberler Dünya
Heyet toplantısında dikkat çeken kitapçık!

ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında gerçekleştirilen heyetler arası toplantıda Türkiye’nin hazırladığı terörizm kitapçığı dikkatlerden kaçmadı.

Türkiye’nin özellikle son yapılan Barış Pınarı Harekâtı sırasında dünyaya kendini anlatamadığı eleştirileri sonrasında ortaya çıkan “Türkiye’nin terörizm ile savaşı” adlı kitapçığın Washington’daki temaslar sırasında Amerikan heyetine ve senatörlerine dağıtıldığı belirtiliyor.

AA

ERDOĞAN DA BAHSETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oval Ofis’te yapılan “senatör toplantısı” sırasında kendisine PKK ile ilgili soru soran senatörlere kitapçıktan bahsedere kendilerine bu kitapçığı vereceklerini söyledi.

ABD Cumhurbaşkanı Donald Trump PKK Türkiye
Son güncelleme: 23:15 13.11.2019
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