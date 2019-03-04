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Hindistan Pakistan’ın insansız hava aracını düşürdü | Son dakika haberi

Hindistan'dan yapılan açıklamaya göre sınıra yakın bir bölgede Pakistan'a ait bir insansız hava aracı düşürüldü.

17:51 -
Haberler Dünya
Hindistan Pakistan’ın insansız hava aracını düşürdü | Son dakika haberi

Hindistan jetleri Hindistan’ın Rajasthan eyaletinin sınıra yakın Bikaner kentinde Pakistan’a ait bir drone’u düşürdü. Drone, yerel saatle 11.30’da Hint hava sahasına girdi ve daha sonra Hint Sukhoi 30MKI savaş uçağı tarafından vurularak düşürüldü.

Drone parçalarını bulan Hindular bu görüntüleri kaydetti.

İslamabad ile Yeni Delhi arasındaki gerilim, Hindistan’a ait bir MiG-21 uçağının Pakistan Hava Kuvvetleri tarafından vurulmasının ardından şiddetlendi. Bu olay, Pakistan Hava Kuvvetlerinin iddia edildiği üzere bir terörist kampında düzenlediği hava saldırısına yanıt olarak geldi.

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