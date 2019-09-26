Hindistan’da aşırı yağışlar can alıyor: 12 ölü

NDTV’nin haberine göre yetkililer, Pune’de aşırı yağışlara bağlı meydana gelen seller nedeniyle 7, duvar çökmesi sonucu da 5 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Bölgenin selden etkilenen kesimlerinde şimdiye kadar yaklaşık 10 bin 500 kişinin güvenli yerlere sevk edildiğini bildiren yetkililer, su baskınları dolayısıyla bölgenin çeşitli yerlerindeki okullarda bugün eğitime ara verildiğini kaydetti.

Maharaştra eyaleti Başbakanı Devendra Fadnavis, sosyal medya paylaşımında, aşırı yağışlar nedeniyle Pune civarında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Fadnavis, eyalet hükümetinin durumu yakından takip ettiğini ve mümkün olan her türlü yardımın sağlandığını ifade etti.

Bir itfaiye yetkilisi, bölgede alçak yerlerdeki birçok ev ve yerleşim yerinin sular altında olduğunu ve bu yerlerde çöken duvarlara ve devrilen ağaçlara ilişkin pek çok haber geldiğini aktardı.

Hindustan Times, ölen 12 kişiden 7’sinin Pune’nin merkezinde, 5’inin de civar köylerden olduğu ve kayıp 4 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü bilgisini paylaştı.