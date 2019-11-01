Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Hindistan’da Salı gününe kadar acil durum ilan edildi

Hindistan'daki yoğun hava kirliliği sebebiyle Hindistan'da halkın korunması için acil durumu ilan edildi.

18:49 -
Haberler Dünya
Hindistan’da Salı gününe kadar acil durum ilan edildi

Hindistan Çevre Kirliliğini Önleme ve Kontrol Otoritesi'nin uyarıları sonrası, ülke genelinde Salı gününe kadar okulların kapanmasına ve dışarıdaki aktivitelerin yasaklanmasına karar verildi.

İLGİLİ HABERHindistan'dan algı yönetimi: Türkiye uyarısı yaptılarHindistan'dan algı yönetimi: Türkiye uyarısı yaptılar

Otorite Başkanı Bhure Lal, başkent Yeni Delhi, Haryana, Racastan ve Uttar Pradeş yönetimlerine yaptığı uyarıda, “Yeni Delhi ve komşu bölgelerindeki hava kalitesi dün gece oldukça kötüleşti ve şu an oldukça ciddi bir duruma ulaştı. Bu şartların özellikle çocuklar olmak üzere halk üzerinde ciddi olumsuz etkilere sebep olması ihtimaline karşılık, bu durumu halk sağlığına yönelik bir acil durum olarak değerlendirmeliyiz” dedi.  DHA

Birleşmiş Milletler Cumhurbaşkanı Hindistan salı Türkiye
Son güncelleme: 18:55 01.11.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more