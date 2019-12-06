Hindistan’da ülkeyi ikiye bölen olay… Tecavüz zanlıları olay yeri tatbikatında vuruldu

Gözaltında tutulan zanlılar cinayeti nasıl işlediklerini göstermeleri için polis tarafından olay yerine götürülmüştü. BBC’ye konuşan emniyet yetkilileri, zanlıların polislerin silahlarını çalarak kaçmaya çalıştıklarını, bunun üzerine polisin ateş açtığını söyledi.

27 yaşındaki kadının yanmış cesedi geçen hafta Perşembe günü bulunmuş, olay ülke genelinde protestolara yol açmıştı.

Polislerin zanlıları vurması sosyal medyayı ikiye böldü. Kimileri polisin adaleti sağladığını öne sürerken, kimileri ise bu olayın önüne geçilebileceğini savundu.

Emekli polis Prakash Sing, “Zanlılar olay yerine götürülürken daha fazla güvenlik önlemi alınmalıydı. Elleri kelepçelenmeli, etrafları sarılmalı ve üzerleri aranmalıydı. Polis dikkatsiz davranırsa bu tip şeyler yaşanabilir” dedi.