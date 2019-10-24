Hindistan’dan algı yönetimi: Türkiye uyarısı yaptılar

Hindistan ile Türkiye arasındaki Keşmir gerilimi devam ediyor… Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçen hafta BMGK’da yaptığı konuşmada Keşmir’de yaşananları yorumlaması, Hindistan yönetiminin tepkisini çekti.

Erdoğan, “Uluslararası toplumun hala yeterince ilgi göstermediği sorunlardan biri de 72 yıldır çözülemeyen Keşmir ihtilafıdır. Güney Asya'nın istikrarı ve refahı, Keşmir meselesinden ayrı düşünülemez. Şu anda BM Güvenlik Konseyi'nin almış olduğu karara rağmen Keşmir adeta abluka altında ve 8 milyon insan Keşmir'den ne yazık ki dışarıya çıkamıyor. Keşmirlilerin, Pakistanlı ve Hintli komşularıyla birlikte güvenli bir geleceğe bakabilmeleri için buradaki sorunun çatışma değil adalet ve hakkaniyet temelinde diyalogla çözümü şarttır” ifadesi Hindistan’da rahatsızlığa sebep olmuş ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi bu hafta gerçekleştirilmesi beklenen ziyaretini iptal etmişti.

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Yaşananların ardından Hint yönetimi, “En nihayetinde bu gezinin detayları tamamlanmamıştı. Dolayısıyla bu gezinin iptal olduğunu söylemek gerçek olmaz” dese de Hindistan’ın bu konuda duyduğu rahatsızlığı başka bir şekilde ifade ettiği ortaya çıktı. Hindistan’ın Türkiye’deki temsilcilikleri önceki gün bir açıklama yayınlayarak Türkiye’yi ziyaret eden turistleri uyardı. Yapılan açıklamada, “bölgedeki durumlar” göz önüne alındığında dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

Bu yılın ilk 6 ayında yaklaşık 130.000 Hint turistin geldiği Türkiye’ye bu yılın sonunda 250.000 Hint turist gelmesi bekleniyor.