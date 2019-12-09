Hırvatistan da Nobel Ödül Töreni’ne katılmayacak!

Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Handke’nin Nobel Edebiyat Ödülü’ne layık görülmesine tepki olarak Hırvatistan’ın, yarın İsveç’in başkenti Stockholm’de düzenlenecek Nobel Ödül Töreni’ne katılmama kararı aldığı belirtildi.

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Açıklamada, “Hırvatistan’ın dış temsilciliği olan Stockholm Büyükelçiliği olarak törene iştirak etmeyeceğiz. Edebiyat ödülüne layık görülen şahsın doksanlı yıllarda büyük Sırbistan politikası güden Milosevic’i desteklemesi nedeniyle ödül kararının siyasi olduğu kanaatindeyiz.” değerlendirmesinde bulunuldu.

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ARNAVUTLUK VE TÜRKİYE DE BOYKOT EDECEK

Bu arada, Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakan Vekili Gent Cakaj, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Savaş suçlarının gerekçelendirilmesi ve övülmesinin, bölgede hüküm sürmesi gereken uzlaşma ruhuna engel olduğuna derinden ikna olarak, Arnavutluk’un İsveç Büyükelçisi’ne, Peter Handke’ye Nobel Edebiyat Ödülü’nün verileceği töreni boykot etmesi talimatını verdim.” ifadelerini kullandı.

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Türkiye’nin Stockholm Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt da yarınki törene katılmayacağını belirtti. AA