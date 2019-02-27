Hocalı Katliamı anmasına çirkin saldırı… Töreni basıp hakaretler yağdırdılar

Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında 26 Şubat 1992’de, 106’sı kadın, 70’i yaşlı, 63’ü çocuk 613 Azerbaycan vatandaşının katledildiği Hocalı Katliamı’nı anmak için dün akşam Paris’teki Saint-Eustache Kilisesi’nde anma töreni düzenlendi.

Azerbaycan Büyükelçiliği’nce düzenlenen tören, Ermeni toplumunca kurulan FRA (Fédération Révolutionnaire Arménienne) partisinin uzantısı olan FRA Nor-Seround üyesi bir grup tarafından basıldı.

Program başlamadan önce kilise önüne gelen grup, hakaret ve küfür içeren sloganlar attıktan sonra kilise içine girdi.

Sloganlarına burada da devam eden grup, yaklaşık 30 dakika sonra kiliseye gelen polis tarafından salondan çıkarıldı.