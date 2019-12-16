Hollanda’da ATM’ler gece kapatılacak!

Hollanda Bankalar Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, ülkede son yıllarda artan ATM’lerin patlatılması olaylarına karşı hükümet ile birlikte önlem alındığı kaydedildi.

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23.00 İLE 07.00 ARASINDA KULLANIM DIŞI OLACAK

Açıklamada, dışarıda bulunan ATM’lerin hırsızlar tarafından patlatılmasına karşı bugünden itibaren geçici süreyle saat 23.00 ile 07.00 arasında kullanım dışı olacağı belirtildi.

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ATM’lerden para çekme işlemlerinin yaklaşık yüzde 2’sinin gece gerçekleştiği ifade edilen açıklamada, alınan önlemin bazıları için sıkıntıya yol açabileceği fakat güvenliğin daha önemli olduğu kaydedildi.

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BAZI ATM’LER TAŞINACAK

Açıklamada, ATM’lerin patlatılmasının çevrede bulunan binalara büyük zarar vermesi nedeniyle semt sakinlerinin güvenliği için bazı ATM’lerin daha güvenli bölgelere taşınacağı, bazılarının ise tamamen kaldırılacağı aktarıldı.

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BU YIL 70 ATM PATLATILMIŞ

Ülkede bu yıl 70 ATM’nin patlatıldığı bilgisi verilen açıklamada, hırsızların gün geçtikçe bu iş için ağır patlayıcı maddeler kullandığı vurgulandı. AA