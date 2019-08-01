Hollanda’da burka ve peçe yasağı yürürlüğe girdi

Yasa kapsamı sadece burka ve peçe ile sınırlı değil. Yüzü tam olarak örten motosiklet kaskları ve balaklava adındaki sadece gözlerin görülebildiği yüz maskeleri takmak da bu tür alanlarda artık mümkün değil.

Yetkililer bu tür kıyafetli kişilerden yüzlerini görmeyi isteyebilecek. Bu isteğin reddi halinde işbirliği yapmayan kişilerin kamuya açık alanlara girmeleri yasaklanabilecek ve 150 Euro’luk bir cezaya çarptırılabilecek.

AVRUPA GENELİNDE BENZER YASAKLAR

Euronews’ün haberine göre; Hollanda’da yürürlüğe giren yasa Avrupa’da bir ilk değil. Bu konuda öncü ülke Fransa yaklaşık 10 yıl önce benzer bir yasayı uygulamaya soktu. Bununla birlikte bir Birleşmiş Milletler komitesi geçen yıl yönetimin bu yasa ile insan haklarını ihlal ettiğini açıkladı.

Danimarka'da ise ‘Örtünme Yasası’ 1 Ağustos 2018’de yürürlüğe girdi. Kamusal alanda yasaklanan burka ve peçe için kesilen ilk ihlal cezası ülkenin kuzeydoğusunda bir alışveriş merkezinde yüzünü siyah bir peçeyle örten 28 yaşındaki bir kadına verildi.

Aşırı sağın iktidarda olduğu ülkelerden Avusturya ise bu yılın ilk aylarından itibaren özel okullarda genç Müslüman öğrencilerin başörtüsü takmasını yasakladı. Bu yeni yasak ülkede 2017’den beri yürürlükte bulunan yüzün tam olarak örtülmesini engelleyen yasaya ek olarak getirildi.

Almanya’nın Hesse eyaleti de kamu hizmetlerinde burka takılmasını yasaklamış durumda. Ülkenin güneyinde de altı ay önce Kiel Üniversitesi başı ve yüzü örten kıyafetlere yasak getirmişti.

İNANÇ ÖZGÜRLÜĞÜ TEHLİKEDE ELEŞTİRİSİ

Hollanda’da Parlamento’nun alt kanadı 2016’da daha geniş kapsamlı bir burka yasağı öngören yasayı gündemine almış ancak tasarı yasalaşmamıştı.

Ülkede burka bir kesim tarafından kadınlara baskının bir ‘sembolü’ olarak görülüyor. Diğer bir kesim ise yasağı dini özgürlüklerin bir ihlali olarak kabul ediyor.

İlk olarak 2015’te önerilen yasak ülkedeki Müslümanlar için anayasa ile güvence altına alınan din ve inanç özgürlüğü hakkına karşı olması ve güvenlik gerekçesinin zayıf bir argüman olduğu gerekçeleriyle eleştirilmişti.

Eleştirilerin diğer bir nedeni de ülkede yaklaşık 150 kadının sürekli olarak burka giymesi ve bu sayının yasa yapılmasını gerektirecek yeterli sayıda görülmemesi.