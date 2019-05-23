Hollywood Portman-Moby çekişmesiyle çalkalanıyor: Daha liseden yeni mezun olmuştum…

ABD'li şarkıcı Moby, anılarını kaleme aldığı ‘Then It Fell Apart’ adlı otobiyografi kitabında, Oscar ödüllü ABD'li oyuncu Natalie Portman ile bir zamanlar kısa süreliğine sevgili olduklarını yazdı.

Ancak Portman, Harper’s Bazaar dergisinin İngiltere edisyonuna verdiği röportajda bu iddiayı reddederek, “Ben çok daha farklı bir şey hatırlıyorum, henüz liseden mezun olduğum bir sırada yaşı benden büyük bir adamın bana rahatsız edici bir şekilde yaklaştığını” dedi.

‘NEDEN ÇARPITIYOR ANLAMIYORUM’

​Bunun üzerine şarkıcı Moby, Instagram hesabından ikilinin bir fotoğrafını paylaşarak, “Natalie Portman’ın hiç çıkmadığımızı söylemesi beni şaşırttı, çünkü aslında çıktık. 1999’da kısa bir süre çıktıktan sonra yıllarca arkadaş kaldık. Natalie’yi severim, zekasına ve aktivistliğine saygı duyuyorum. Ancak kısa süreli ilişkimiz hakkında gerçeği neden çarpıttığını anlayamıyorum. Kitabımda anlattığım hikaye eşlik eden kanıt niteliğindeki birçok fotoğraf ile beraber doğru.

Natalie’nin benimle çıktığı için pişman olmasına tamamen saygı duyarım, açıkçası ben olsam ben de duyardım sanırım, ancak bu kısa süren romantik tarihimizdeki gerçekleri değiştirmiyor” ifadelerini kullandı.

‘YURT ODASINA GİTTİM’

Moby, kitabında o zamanlar kendisi 33, Natalie Portman da 20 yaşındayken ABD’deki Teksas eyaletinin başkenti Austin’deki bir konserinin ardından tanıştıklarını, “Ben kel bir alemci, o da güzel bir oyuncuydu. Ama işte soyunma odamda benimle flört ediyordu” sözleriyle anlatmıştı.

Moby, aynı zamanda Natalie Portman Harvard Üniversitesi’nde okurken onun yurt odasına gittiğini, üniversite kampüsünde ‘yüzyıllık meşe ağaçlarının altında öpüştüklerini’ yazmıştı. Birkaç hafta sevgili olmaya çalıştıktan sonra Portman’ın kendisini arayarak başka biriyle görüştüğünü söylediği için ayrıldıklarını belirtmişti.

‘KİTABI SATMAK İÇİN YAPIYOR’

Portman, Harper’s Bazaar dergisine verdiği röportajında bu iddiaları reddetti:

“Onu tanıdığım çok kısa süreyi sevgiliymişiz gibi anlatmasına şaşırıyorum çünkü ben, benden büyük bir adamın daha yeni liseden mezun olduğum sırada rahatsız edici bir şekilde davrandığını hatırlıyorum. 20 yaşında olduğumu söylüyor ama kesinlikle daha küçüktüm, daha yeni 18 olmuştum. Ne kendisi ne de yayıncısı bilgileri teyit etmemiş, neredeyse bu bilerek yapılmış gibi duruyor.

Bu hikayeyi kitabını satmak için kullanması için çok rahatsız edici. Ancak bu doğru değil. Çok fazla yanlış ve uydurma bilgi var. Onun ya da yayıncısının da bu bilgileri teyit etmek için bana ulaşmasını tercih ederdim.”