Hong Kong liderinden istifa iddialarına yalanlama

Lam, Pekin yönetiminin istifa etmesini engellediği iddialarını yalanlayarak kendi kararıyla görevde kaldığını söyledi.

South China Morning Post gazetesinin haberine göre Lam, görevde kalmasının kendi kararı olduğunu vurgulayarak istifa etmediğini ve Pekin yönetiminin istifasını engellemediği açıklamasını yaptı.

Lam’a ait olduğu iddia edilen ses kaydına dayandırılan bir haberde, Hong Kong Özerk Yönetim Lideri’nin tercih şansı olsa istifa etmek isteyeceğini söylediği iddia edilmişti.

Ses kaydının basına sızdırılmasının ardından konuşan Lam, bölgedeki protesto gösteriyle mücadele için görevde kalacağını sözlerine ekledi.