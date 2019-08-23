Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Hong Kong’da 45 kilometrelik insan zinciri!

Hong Kong'da protestocular 30 yıl önce Sovyetlere karşı yapılan Baltık Zinciri'nden esinlenerek 45 kilometrelik insan zinciri oluşturdu.

21:54 -
Haberler Dünya
Hong Kong’da 45 kilometrelik insan zinciri!

Hong Kong´da 11 hafta önce başlayan protesto gösterilerinde bu sefer farklı bir eylem gerçekleştirildi. Hong Kong Liman’nın her iki yanında kilometrelerce uzanan insan zinciri oluşturuldu.

Havanın kararmasıyla telefonlarının ışıklarını açan protestocular, ilginç görüntülerin oluşmasına sebep oldu.

Ele ele tutuşan binlerce protestocu; kaldırımlarda, üst geçitlerde, su kenarlarında ve parklarda sıraya dizilerek şarkı söyledi.

İLGİLİ HABERTwitter ve Facebook'tan Hong Kong operasyonuTwitter ve Facebook'tan Hong Kong operasyonu

“BİLDİRİLERDE SOVYET GÖNDERMESİ”

Protestonun tanıtımını yapan bildirilerde 30 yıl önce aynı gün yapılan Baltık Zinciri´ne gönderme yapıldı.

23 Ağustos 1989´da yaklaşık 2 milyon protestocu Sovyetler Birliği´ni protesto etmek için Estonya, Letonya ve Litvanya´da yaklaşık 600 kilometre uzunluğunda insan zinciri oluşturmuştu. DHA

Son güncelleme: android-time 22:13 23.08.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more