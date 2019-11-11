Hong Kong’da gerilim dinmiyor… Polis gerçek mermi kullanmaya başladı!

Hong Kong´da devam eden protestolarda, bir eylemcinin bugün polis tarafından yakın mesafeden vurulmasından sonra olaylar daha da şiddetlendi.

Yerel basın tarafından polisin gerçek mermi kullandığı iddia edildi, polis ise yaptığı açıklamada vurulma olayını teyit etti.

Başka bir eylemcinin ise gözünden yaralandığı ve iki kişinin de hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Eylemcilerin bu sabah itibariyle yollara barikat kurmaya başladığı ve polis eylemcilere biber gazı ile karşılık verdiği belirtildi. (DHA)