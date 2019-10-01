Çatışmalar kızıştı: Kutlama günü halk sokağa indi

Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde binlerce gösterici bugün yine sokaklarda. Çin'in kuruluşunun 70. yıl dönümünde düzenlenen gösterilerde, polis protestoculara göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti.

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Sabahın erken saatlerinde barışçıl başlayan gösteriler, of Wong Tai Sin ve Sha Tin bölgesinde şiddetlenerek devam ediyor. Siyah giyimli protestocular, polis yasağına rağmen alışveriş bölgesi Causeway Bay’dan hükümet binalarının bulunduğu Admiralty bölgesine yürüdü. Göstericiler çevredeki yolları kapayarak barikat kurdu. Hong Kong yönetimi parlamento binasının tahliye edilmesi talimatı verdi.

Dün polis tarafından yapılan açıklamada, Salı günü kentte çok şiddetli gösteriler olabileceği konusunda halk uyarılmıştı. Dün düzenlenen protestolarda, Wan Chai'de 17-25 yaşları arasındaki 5 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

TARTIŞMALI TASARI GERİ ÇEKİLDİ AMA…

Hong Kong, İngiltere'nin 1842’de başlayan sömürge yönetiminin ardından 1997’de “bir devlet iki sistem” formülüyle yeniden Çin’e devredilmişti. Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde suçluların Çin'e iade edilmesini kolaylaştıran tasarının 3 Nisan'da yerel parlamentoya sunulmasının ardından Haziran ayında protestolar patlak vermiş ve Baş Yönetici Carrie Lam tasarının rafa kaldırılacağını söylemişti. Protestocuların tasarının tamamen geri çekilmesi talebinin ardından Carrie Lam, 4 Eylül’de tasarıyı geri çekmişti. Ancak protestolar şiddetlenerek devam etti.

Protestocular, tutuklanan göstericilere af çıkarılması, polis şiddetine karşı bağımsız bir komisyon kurulması, siyasi reformlar gibi taleplerinin yerine getirilmesini istiyor.